"No agranden a uno que no está ni ahí con el club": Hinchas de la UC explotan ante saludo cumpleañero a Gary Medel

Gary Medel cumple 36 años en el día de hoy, los cual el defensor de la Selección Chilena y del Vasco da Gama los pasará en Brasil, toda vez que se encuentra en la tierra de la samba defendiendo al equipo carioca.

La cuenta oficial de Universidad Católica en Twitter no se olvidó del canterano cruzado que ha exhibido con orgullo por el mundo los colores de la UC, pero los hinchas no reaccionaron bien al mensaje.

¿El motivo? Gary Medel dijo hace un tiempo que, si regresaba a Sudamérica, lo haría en Universidad Católica. Finalmente, nada de eso sucedió y el jugador ahora está en Brasil dejando sus palabras en solo eso, palabras.

“Leí Gary y lo asocié inmediatamente con Gary Kagelmacher. Gary Medel no te necesitamo”, “No agranden a uno que no está ni ahí con el club”, “No saluden a malagradecidos” y “¿Quién es?” fueron algunos de los mensajes que los hinchas cruzados colgaron.

De esta manera queda demostrado que, al menos en las redes, hay un divorcio total entre Gary Medel y los hinchas de Universidad Católica por no haber cumplido su palabra de regresar a la UC si un día volvía a Sudamérica.