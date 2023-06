"No entiendo": Marco Sotomayor apunta a Ariel Holan por no sacarle provecho a figura de la UC

Marco Sotomayor quedó muy disconforme con la performance de la Universidad Católica que cayó por 3-0 ante la Universidad de Chile en el Clásico Universitario jugado en Santa Laura.

El periodista del programa Círculo Central se mostró crítico con la propuesta del equipo de Ariel Holan. “Me sorprende la pasividad de la Católica, la incapacidad para generar un fútbol más vertical y para generar más cambios de ritmo”.

Sotomayor apunta a que jugador hace lenta la propuesta de los Cruzados. “La presencia de Pinares de pronto ralentiza el juego”. También cree que Ariel Holan no le está sacando el provecho a una de sus figuras. “Por fuera Aravena pasa inadvertido. No entiendo como no puede jugar con un Aravena mucho más cerca de Di Santo de pronto y no perderlo por el sector derecho o izquierdo”.

El profesional de El Ágora considera que la U logra un interesante triunfo, pero retirera su decepción con La Franja. “Es buena victoria, queda tercera. Pensé que la Cató iba a ser un rival distinto”.

Marco Sotomayor no quedó conforme con la misión táctica que le entregó Ariel Holan a Alexander Aravena (Foto: Photosport)

Además destacó al central del Romántico Viajero, Nery Domígnuez. “Sí, no sé si lo mejor (del semestre), pero te diría que por momentos un juego muy fluido. Buenas triangulaciones, buen retroceso. Buen aporte del central Domínguez.

Por último se refirió al renacer de Nicolás Guerra con un gol clave. “Tuvo su revancha, marcó gol. Bueno, si es delantero en algún momento tiene que marcar goles”.