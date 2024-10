El periodista aseguró que la ausencia del DT albo no puede ser motivo de justificación para una eventual derrota.

Colo Colo tendrá una dura ausencia en sus próximos tres partidos: Jorge Almirón. El DT fue sancionado tras su polémico forcejeo con José Cabero ante la UC, lo que pone en aprietos al cuadro albo.

Sin embargo, para Marco Sotomayor no es excusa. ¿La razón? En su siguiente partido enfrentará a Huachipato, un elenco que está muy abajo en la tabla de posiciones: hay 26 puntos de distancia.

Es por eso que el periodista expresó a BOLAVIP CHILE: “A nivel local es un plantel que entra a la cancha con 20 puntos de ventaja sobre Huachipato. esa cuestión tienes que expresarla de alguna manera”.

“Modularla y no pensar que porque no haya tenido entrenadores las posibilidades disminuyen. ¿Entiendes? Eso influye, pero no creo que influya para que Colo Colo pierda favoritismo”, agregó.

“No sé cómo lo van a resolver. Cobra mucha importancia el capitán o el técnico que tienen todos los entrenadores dentro del campo de juego, que a mí me parece que es Esteban Pavez”, destacó.

Sin embargo, cabe destacar que el capitán albo no estará ante los de Talcahuano. Se encuentra concentrado con la Selección Chilena para enfrentar a Brasil y Colombia.

La sensible baja de Jorge Almirón

Para el comunicador, es innegable que la ausencia del DT argentino tendrá injerencia en Colo Colo. Sin embargo, destacó que ello sea tan determinante como para acabar con la ilusión de un nuevo título.

“Todo influye, de una u otra manera. Que Colo Colo tenga cuatro seleccionados, influye, pero para mí no es una señal que Colo Colo pierda favoritismo o que después sea una excusa, ¿no?”, cerró.

Cuándo juega Colo Colo

El siguiente duelo de los albos será contra Huachipato. Se disputará el domingo 13 de octubre, desde las 12:00 horas, en el Estadio CAP-Acero. Será válido por la fecha 18 del torneo nacional.