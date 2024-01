"No me convence": Manuel de Tezanos desaprueba el rendimiento de Agustín Farías en la Universidad Católica

Universidad Católica no ha podido sacar cuentas muy alegres dentro de lo que ha sido su pretemporada, en la que el conjunto dirigido por Nicolás Núñez el pasado fin de semana sufrieron una dura derrota por 3-1 ante Universidad de Chile en Coquimbo.

Respecto a la actuación del equipo, el periodista Manuel de Tezanos ocupó su espacio dentro del programa ‘Tarde pero al Balong’ en Youtube, en la que analizó el rendimiento de la UC, en la que aplaudió la reaparición de Nicolás Castillo como titular.

“Los partidos de pretemporada no me entusiasman, jugó muy bien la U. Metió un muy buen pase Nicolás Castillo, lo vi bastante recuperado, no parece un jugador que estuvo parado tanto tiempo, jugó bien”, comenzó señalando de Tezanos.

Ya entrando en lo preocupante, el destacado comunicador no tuvo pelos en la lengua que no es muy auspicioso el presente del equipo de Núñez “ahora Católica no pinta bien, más allá de que le falten cuatro delanteros”.

La UC sigue a los tumbos en la pretemporada | Foto: Photosport

Yendo a nombres más específicos, el reconocido presentador mostró su gran disconformidad por lo que ha mostrado Agustín Farías, a quien encuentra un jugador que no calza en el equipo de Nicolás Núñez.

“No me convence (Agustín) Farías, no me convence para el estilo de juego de Nicolás Núñez, ahí cabería un Marcelo Díaz, un jugador no de tanta lucha y si de distribución”, explicó.

Finalmente, De Tezanos tuvo escuetas palabras para Lucas Menossi, a quien lo considero un buen elemento, pero que para el partido ante los ‘Azules’ no pudo destacar por el bajo nivel de sus compañeros.

“Menossi fue aceptable, el equipo jugó muy mal y no lo acompañó”, cerró.

¿Cuáles han sido los resultados de la Universidad Católica en su pretemporada?

El conjunto comandado por Nicolás Núñez ha disputado cuatro encuentros en este 2024, en la que ha sumado dos derrotas (Sporting Cristal y Universidad de Chile), un empate (Alianza Lima) y una victoria (Coquimbo Unido).