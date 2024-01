Universidad Católica sigue sin poder despegar en la pretemporada, donde acumula dos derrotas y un empate. La más reciente fue nada más ni nada menos que ante Universidad de Chile, el clásico rival del cuadro precordillerano.

Nicolás Núñez está en el ojo del huracán y los hinchas cruzados lentamente empiezan a perder la calma con un equipo que no juega bien ni tiene la chispa que lo llevó, hace no mucho, a ser el rey indiscutido del balompié criollo.

Uno que mostró toda su preocupación por lo que ha mostrado la UC hasta el momento es Cristián Caamaño, periodista y panelista de Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura, quien se fue sin filtro contra algunos jugadores de la UC.

Menossi llamó la atención de Cristián Caamaño. | Foto: Photosport

“Quedé preocupado, Católica tardó 20 minutos en dar tres pases seguidos, no podía tener la pelota. Por más defensores y mediocampistas centrales que puso, fue sobrepasado en la zona defensiva, no eran capaces de tapar los espacios”, dijo Caamaño.

Con nombre y apellido, Caamaño no dejó pasar la oportunidad para pegarle a los refuerzos cruzados, diciendo que “Mal Menossi, Guillermo Soto de ese lateral que llegaba permanentemente no quedan rastros, me llamó la atención. Mena trató con vergüenza de cambiar la historia, Castillo duró media hora, Pinares muy solo porque no tiene ningún compañero para hacer una pared. Muy pobre el mediocampo”, aportó.

En el cierre, asegura que “Me dejó preocupado, con este plantel no le alcanza ni para pelear un lugar en la Copa Libertadores, no hablo de pelear el título. No sé qué está esperando Nico Núñez para traer más volantes. Canales ya es reserva de Menoss y Farías, pero ellos no han demostrado hasta ahora el por qué los trajeron. En el caso de Menossi, no sé qué jugador fueron a buscar a Argentina… livianito y poquito con el balón”, terminó.

Universidad Católica prepara el debut en el torneo

Universidad Católica debutará en el Campeonato Nacional 2024 visitando a Unión La Calera el sábado 17 de febrero a las 20:30 PM de Chile continental.