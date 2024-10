El ex jugador de Universidad Católica le recuerda al cuadro cruzado que, pese al récord del Toro, se perdió ante el clásico rival.

"No me parece": Jorge 'Mortero' Aravena revienta a Universidad Católica por seguir celebrando a Fernando Zampedri

Universidad Católica tenía todo para dar el gran golpe de la Fecha 28 del Campeonato Nacional 2024 ante Universidad de Chile, pero no bastó con el golazo de Fernando Zampedri y vio cómo el cuadro azul le dio vuelta el compromiso.

Pese a la caída frente al tradicional rival, no todo fue malo para la UC: Fernando Zampedri se transformó en el goleador histórico de Universidad Católica y dejó en el olvido el récord que ostentaba Rodrigo Barrera.

La UC ha festinado con el registro del Toro, algo que no le gustó para nada a Jorge ‘Mortero’ Aravena: “Perdimos y perdimos mal. No mostramos absolutamente nada de juego y caímos derrotados ante la U”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

Mortero criticó a la UC por seguir festejando a Zampedri. | Foto: Photosport

“Yo creo que el que tiene que festejar es Fernando Zampedri porque rompió el récord, pero que el club esté festejando una derrota no me parece para nada”, complementó sobre el ambiente festivo que vive la UC, pese al mal momento futbolístico.

En esa misma línea, el ex jugador de los cruzados agrega que “Insisto, que Zampedri esté feliz, sensacional, porque hacer goles no es fácil y él es un goleador de raza. Pero no olvidar que el partido lo perdimos y jugando mal”, cerró.

Lo cierto es que Universidad Católica cayó en el Clásico Universitario y complicó su presencia en la Copa Libertadores de América. Ahora, la UC quedó desplazada al cuarto lugar por Unión Española que arremete para quedarse con el Chile 3.

La UC en la tabla

Universidad Católica marcha en el cuarto lugar del Campeonato Nacional 2024 con 45 puntos, los mismos que Unión Española y la misma diferencia de gol, pero menos goles marcados.