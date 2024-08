El histórico ex jugador de Universidad Católica no guardó silencio y le respondió a Mauricio Israel por tratar a la UC de 'pecho frío'.

"No se puede ser tan...": Jorge Aravena no se guarda nada y le responde sin filtro a Mauricio Israel por ácida crítica

Universidad Católica no se pudo hacer fuerte en su visita a Rancagua, donde cayó por un estrecho 1-2 ante Audax Italiano, complicando sus opciones al título y quedando a 5 puntos de Universidad de Chile que está en lo más alto de la tabla.

La oportunidad desaprovechada por Tiago Nunes y sus dirigidos fue abordada por Mauricio Israel en la editorial del programa Círculo Central, quien trató al conjunto cruzado de ‘pecho frío’ tras no poder quedarse con los tres puntos ante los itálicos.

La UC no pudo ante Audax Italiano. | Foto: Photosport

Las palabras de Israel no gustaron para nada en Jorge ‘Mortero’ Aravena, símbolo del conjunto precordillerano: “Se equivoca, son palabras para ganar un poco de rating no más. Yo estoy convencido que la Católica no es un equipo pecho frío, ahora de que estamos pasando por un momento malo, evidentemente que sí”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

Mortero, incluso, apuntó a los albos cuando a la UC se le trata de ningunear diciendo que “Universidad Católica no es el equipo que más veces ha salido segundo, es Colo Colo. No nos pueden decir segundones si no somos el equipo que más veces ha salido segundo”, sumó.

En el cierre, le golpea la mesa al periodista e incluso instala a la UC como la institución deportiva más importante del país: “Muy desafortunadas las palabras de Mauricio Israel, no se puede ser tan liviano en los comentarios con la institución más importante del fútbol chileno”, remató.

