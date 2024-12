Universidad Católica sigue con sus trabajos de cara a lo que es la temporada 2025, en donde los ‘Cruzados’ esperan poder mejorar su versión de lo que fue el 2024, el que no fue un año muy positivo para la institución.

Por esto, los dirigidos por Tiago Nunes quieren llegar de la mejor forma al inicio de la temporada, en la que aspiran a que su 2025 sea un gran año, pudiendo competir de buena forma tanto en los torneos nacionales como internacionales.

En el elenco de la precordillera trabajan en poder conformar un competitivo plantel, en donde en las últimas horas, una negativa noticia podría estallar en la interna de la UC, con la inminente salida de dos importantes jugadores en el equipo.

Según informó el periodista de Radio Cooperativa, Sebastián Aguilar, los jugadores Alfonso Parot y César Pinares están más lejos que cerca de su continuidad en la Universidad Católica por el tema de sus renovaciones.

Por el caso de Pinares, el comunicador indicó que desde el entorno del jugador siguen esperando una oferta formal por parte de la Universidad Católica, en la q declaran también, que el volante nacional podría emigrar al exterior.

“César Pinares todavía está esperando a la UC, pudimos conversar con su grupo de representación y nos decían ‘estamos a la espera de algo formal por parte de la UC’, después de una primera conversación, las partes no llegaron a un acuerdo, pero están esperando otro ofrecimiento y aseguran de que puede seguir su carrera fuera de nuestro país”, informó por el volante.

Pinares podría no seguir en la UC | Foto: Photosport

Finalmente, el periodista esclareció lo que es el panorama de Alfonso Parot, el que es muy parecido al de César Pinares y ambos jugadores estarían muy cerca de dejar de forma definitiva a la Universidad Católica .

“La situación es parecida con Alfonso Parot, a quien tampoco se la ha llegado con un nuevo ofrecimiento, ambos jugadores por ahora lejos de poder renovar”.

“A Parot si le ofrecieron algo formal, solo que en los montos no están cerca y básicamente la Universidad Católica no dará su brazo a torcer, tiene que ser finalmente Parot el que de ese paso y hasta ahora, no hay señales de aquello”, finalizó.

Los próximos días podrían ser importantes dentro de la Universidad Católica, quienes deberán decidir si harán alguna propuesta de renovación a algunos de estos dos jugadores o si finalmente, separarán sus caminos de cara al 2025.