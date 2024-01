Universidad Católica ha tenido un durísimo arranque en la pretemporada, donde no sabe de triunfos. Una apabullante derrota ante Sporting Cristal por 0-4, un empate sin goles ante Alianza Lima y la reciente caída por 1-3 ante Universidad de Chile han marcado el paso de los cruzados este verano.

Nicolás Núñez es, por lejos, el más cuestionado en la tienda cruzada: no le ha dado un salto de calidad al equipo desde que lo agarró el año pasado y los hinchas cruzados poco a poco empiezan a perder la paciencia.

Esa misma paciencia y preocupación la mostró ‘Coke’ Contreras, histórico de la UC quien conversó con Bolavip Chile: “Uno también analiza y se preocupa porque los resultados que significan la preparación para un nuevo torneo no son buenos, para el hincha significa mucho perder con el clásico rival como es la U”, dijo.

La U vapuleó a la UC en Coquimbo. | Foto: Photosport

Contreras cree que el nuevo San Carlos ha mermado las pretensiones cruzadas, diciendo que “No termina de convencer, el tema de reforzarse y poder armar un plantel competitivo ha estado un poco flojo el club. Sigo pensando que a lo mejor están muy enfocados en poder terminar un lindo estadio y por ahí pasan cosas que uno las lee desde afuera”, aportó.

En el cierre, pone en duda la continuidad de Nicolás Núñez por la presión que se vive en la UC: “Se apresuraron mucho con Núñez la temporada pasada, debieron haber esperado un poco. Trató de plasmar su idea de juego y no le ha resultado, seguro se le empieza a agotar la paciencia a los hinchas y me imagino que también a la directiva. Viene la presión, no sé si podrán aguantar el que no encuentren un buen funcionamiento para ser un equipo protagonista”, remató.

Se acerca el debut de Universidad Católica en el torneo nacional

Universidad Católica debutará en el Campeonato Nacional 2024 el sábado 17 de febrero ante Unión La Calera en condición de visitante, donde la UC debe arrancar con un triunfo si no quieren profundizar las críticas y los cuestionamientos.