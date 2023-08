Raimundo Rebolledo es uno de los laterales que brilló en la Universidad Católica y que se ganó su puesto a punta de esfuerzo. Inamovible por varias temporadas, Catuto logró una decena de títulos en los cruzados y ahora rompe el silencio, luego de ser protagonista de la dura acción que terminó fracturando a Eugenio Mena.

El Catuto fue a una acción compleja con Mena y el lateral ahora en Ñublense, con pasado por la UC, arremetió con todo y fracturó al defensa cruzado. El diagnóstico es fractura de tibia y peroné. Anoche, el Keno fue operado y Rebolledo se deshizo en disculpas para el Chueco.

“Ayer viví un momento muy difícil en el partido contra mi ex equipo, Universidad Católica. Sin querer, lesioné a un compañero de profesión, Eugenio Mena. Recalco que no tuve mala intención, jamás la he tenido en una cancha de fútbol… no es mi estilo“, empezó escribiendo en las Stories de Instagram.

La vehemencia le pasó una mala jugada a Raimundo Rebolledo -al centro- y el jugador lesionó a Eugenio Mena en la UC (Photosport)

Rebolledo, a sus 26 años, es primer vez que protagoniza una situación de dicha índole. Su acción temeraria le costó arremeter contra un compañero de profesión, pero siempre en forma decente y sin ocultar nada, el Catuto ofrece las disculpas respectivas.

“Te reitero las disculpas, Keno. Sé que no es fácil y puedes contar conmigo para lo que sea en este proceso. Toda la fuerza del mundo. Te mando un abrazo a ti y a los tuyos“, expresó el jugador de Ñublense.

Según el parte médico, Eugenio Mena sufrió una fractura de tibia y peroné, sin desplazamiento de su pierna izquierda. El tiempo de recuperación es entre 6 y 7 meses.