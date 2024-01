Universidad Católica tiene 4 partidos de pretemporada con un triunfo y el resto entre caídas y empates. Eso es inaceptable para Óscar Lihn.

El exjugador de la Católica sabe que un clásico ante la U no se puede perder en ninguna época del año.

Incluso, Lihn en su estilo deslenguado hizo uso de un par de palabras para poder sacar su rabia por lo que está ocurriendo con el equipo dirigido por Nicolás Núñez.

“Molesta que la Católica sea goleada y el triunfo con Coquimbo fue ahí no más. Es inaceptable que nos baile la U”, indicó Lihn a Bolavip.

Universidad Católica fue goleada por la U ayer en Coquimbo y eso preocupa (Photosport)

Lihn tiró toda la carne a la parrilla, hizo sentir su rabia e ira respecto a lo que pasó y también reiteró conceptos.

“Nos baila la U y que también nos bailen los peruanos es un mal inicio, es un mal augurio, es muy preocupante”, adicionó.

¿Qué más se puede esperar de la Universidad Católica?

Óscar Lihn, igualmente, aprovechó de tirar toda la mala onda debido a lo que pasó con Universidad Católica y lanzó duros dardos en contra de lo que pasa con el plantel de Nicolás Núñez, aunque no dio nombres en concreto

“Es preocupante, me imagino que alguna carta en el asunto tomará. Hay 2 ó 3 jugadores que no pueden estar ahí, no puden jugar en la Católica. Si el equipo ni los dirigentes no se dan cuenta de eso, no sé que se puede esperar para el futuro”, narró.

Sobre el cierre, Lihn no perdona: “todavía no parte el campeonato, pero cada día le queda menos si esto no se arregla luego, no sé que puede pasar, la Católica no puede jugar así”.