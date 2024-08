"Pasaron cosas que no me gustaron": Inminente refuerzo de Universidad Católica provoca un terremoto en Argentina

Universidad Católica arrancó con todo en la segunda rueda del Campeonato Nacional 2024, en donde derrotaron a Unión La Calera y Ñublense para ponerse a tan solo una unidad de Coquimbo Unido, el exclusivo líder que tiene hoy por hoy la división de honor del fútbol chileno.

Otro ‘partido’ en que los cruzados están muy atentos es al Mercado de Pases, en donde ya tienen tres refuerzos para este semestre: Valber Huerta, Francisco Arancibia y Fernando Zuqui que llegó desde Estudiantes de La Plata.

El conjunto cruzado no se quiere quedar en número impar y pretende sumar a Cristian Ferreira desde San Lorenzo de Almagro. Precisamente el jugador del conjunto ‘cuervo’ desató un verdadero drama al otro lado de la cordillera.

Ferreira se acerca a la UC. | Foto: Getty Images

Leandro Romagnoli, ‘Mánager’ del cuadro azulgrana, habló con D Sports Radio y ventiló por la situación del inminente refuerzo de la UC: “Lo voy a decir ahora y por única vez: pasaron cosas que no me gustaron, que siento y sé que no se hacen. Hablé con los dirigentes y se tomó esa determinación”, dijo.

Posterior a eso, confirmó que Cristian Ferreira fue separado del plantel profesional de San Lorenzo de Almagro, lo que alimenta la ilusión de Universidad Católica para cerrar a un cuarto refuerzo para esta parte del año.

¿Llegará? Los próximos días podrían ser claves para determinar un arribo -o no- del jugador argentino al actual sublíder del Campeonato Nacional 2024 y que este fin de semana enfrentará a Palestino.

Universidad Católica en la tabla del torneo

Universidad Católica marcha actualmente en el segundo lugar del Campeonato Nacional 2024 con 33 unidades junto a Universidad de Chile; uno menos que Coquimbo Unido y uno más que Colo Colo que está en el cuarto lugar.