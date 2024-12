Tiago Nunes arribó al país tras sus vacaciones y ya comienza a pensar en lo que será la pretemporada de Universidad Católica, donde los cruzados quieren ponerse a tono para llegar de la mejor manera al arranque del 2025.

La UC tiene como primer gran objetivo superar la llave preliminar de Copa Sudamericana e instalarse en la zona de grupo, algo que no ha podido hacer en las últimas dos temporadas donde fue eliminado por Audax Italiano y Coquimbo Unido, respectivamente.

La UC está obligada a meterse en fase de grupos de Copa Sudamericana. | Foto: Photosport

Uno que no se lo mandó a decir con nadie al DT brasileño de la UC fue Patricio Yáñez, quien en ESPN Chile señaló que “Tiene la obligación de superar la llave. Independiente de los refuerzos que puedan llegar, tiene que mostrar un funcionamiento acorde a su capacidad y calidad”.

“Tal vez no van a llegar los refuerzos que él pueda pedir, pero los técnicos tienen la capacidad de sacar rendimiento. Tiene que demostrar que con lo que tiene”, complementó sobre las obligaciones que tiene Nunes.

En el cierre, Yáñez remata diciendo que “Si no había presupuesto y la UC no le puede traer sus nombres tiene dos caminos: acepta y trabaja, o decir que con estas señales no continua. Si él asumió seguir, hay que endosarle responsabilidad”.

La pretemporada de la UC

Universidad Católica será parte del torneo amistoso ‘Serie Río de La Plata’ que se disputará en Uruguay en el mes de enero, torneo donde también está confirmado Colo Colo pero ambos clubes no se cruzarían.