Universidad Católica no levanta cabeza en la pretemporada 2024 y anoche cayó inapelablemente por 3 a 1 ante Universidad de Chile en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en un partido válido por la Copa de Verano.

Los Cruzados acumulan una victoria, un empate y dos derrotas, situación que tiene a los hinchas del elenco precordillerano enfadados, por lo que todos los dardos van hacia Nicolás Núñez, novel adiestrador chileno.

Incluso, varios fanáticos de la Franja Cruzada comienzan a perder la paciencia y piden la salida del ex DT de Magallanes, y es que el cuadro universitario no ha tenido un alto nivel de juego y tampoco buen ritmo en lo que va del año.

Núñez no lo pasa para nada bien en su estadía en la UC | FOTO: Photosport

JEAN PIERRE BONVALLET NO TUVO PIEDAD CON NICOLÁS NÚÑEZ

Tras el pitazo final del árbitro Juan Lara, el periodista Jean Pierre Bonvallet, hijo del recordado ex futbolista y comentarista de televisión Eduardo Bonvallet, analizó esta nueva versión del Clásico Universitario y no tuvo piedad con el adiestrador de 39 años.

“El entrenador de la Católica es un desastre, no trasunta nada a los jugadores. No corren, no meten, se equivoca en el planteamiento táctico y sigue poniendo a Alfonso Parot”, afirmó en su cuenta de Youtube llamada “En La Cancha con Bonvallet”.

“Yo como presidente lo echaría cagando, lo echaría cagando compadre. No puede dirigir a Universidad Católica con cero pasión”, sentenció.

¿Cuándo es el debut de la Universidad Católica en el Campeonato Nacional?

Universidad Católica debutará de manera oficial en el torneo nacional el sábado 17 de febrero, en donde deberá enfrentarse ante Unión La Calera como visitante a partir de las 20:30 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.