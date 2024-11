Cobreloa y Universidad Católica se enfrentaron en Calama con diferentes realidades. Los naranjas con la presión de salvarse del descenso y los cruzados con el objetivo de asegurar el Chile 3.

El partido terminó igualado a dos goles y pese que la UC sigue en carrera para ir a la Copa Libertadores, Miguel Ángel Neira se mostró muy molesto con el juego mostrado por el cuadro que dirige Tiago Nunes.

“Un asco lo que vi ¿quieren clasificar a la Libertadores? para qué si van a contratar a uno o a dos, con este equipo se irá a pasar puras verguenzas, a hacer el ridículo”, disparó.

Agregando que “la Católica nada hoy, el técnico saca un volante y mete un defensa, que no joda, al final me voy a poner del lado de Ricardo Gareca, es que de verdad, los jugadores no pueden ser tan malos, cero aporte”.

Miguel Ángel Neira y el drama de Cobreloa

El mundialista con la selección chilena confiesa estar triste con el drama naranja. “Cobreloa no merece esto, no sé quiénes son los culpables, pero cambiaron entrenador a cada rato, es un equipo que debe estar siempre en primera”, afirmó.

Neira asegura que “desde que terminó el apoyo del cobre al equipo ahí comenzó todo a decaer, no tiene opciones ahora y es una pena que un club grande se vaya al descenso, hicieron todo para ganar el partido ante la UC, una pena, el fútbol es así”.