Dentro de lo que fue el Clásico Universitario entre la Universidad de Chile y Universidad Católica, se vivió un tremendo papelón, en la que el gran protagonista fue el delantero, Nicolás Castillo, quien cometió gestos vulgares contra los hinchas de la U tras el triunfo de la UC.

Sobre esto, el ex futbolista, Rodrigo Goldberg tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ y se refirió a lo que fue este accionar del jugador de los ‘Cruzados’, en la que considera que este tipo de actos no representan en nada los valores de la Universidad Católica.

“Es triste, porque uno cree que cuando a uno le pasa una etapa muy dificil de la vida, él corrió peligro por su vida, entonces uno piensa, tontamente, que después de eso la vez diferente y dices ‘lo que me pasó’, aparte, que Católica que es un club que a algunos les gusta o no, pero la UC tiene una imagen, tiene una tradición y un sello, era un club que tu conocías su identificación“, partió indicando Goldberg.

Siguiendo en aquello, el ‘Polaco’ remarcó que finalmente este tipo de acciones hacen demostrar de que el jugador tiene una nula inteligencia y que busca la aprobación de su gente en base a actos totalmente alejados a lo futbolístico.

Castillo en el ojo del huracán por sus gestos | Foto: Photosport

“A mí esto me da pena, porque sabes lo que demuestra con esto él, es que inteligencia no tiene, lamentablemente, no se comporta de una manera inteligente, cree que es choro, cree que con eso lo hace, pero no se da cuenta de que cuántos años más va a jugar ¿cuatro o cinco? y después, ¿Qué vas hacer?” , explicó.

Finalmente, Goldberg vuelve a señalar que este accionar de Castillo le genera mucha tristeza por todo lo que ha sido su carrera, en la que pensó que después de su duro momento que lo mantuvo alejado del fútbol, iba a volver con otra mentalidad, focalizado solamente en lo futbolístico, algo que pareciera que no ocurrirá.

“Lo encuentro lamentable, cuando Católica anunció su contrato, yo me alegre y me alegre de verdad, yo no lo conozco personalmente, pero es bueno que uno tenga una segunda oportunidad, me encanta, porque lo pasó mal, sufrió, entonces que el club le diga ‘ven para acá’, pero ¿para esto?, ¿para hacer eso, en serio? es una falta de inteligencia pero brutal”, concluyó.