Universidad Católica logró un tremendo triunfo este fin de semana ante la Universidad de Chile dentro del Clásico Universitario, en el que el elenco de Tiago Nunes se impuso por 2-1 ante su archirrival y se mete de lleno en la lucha por el título.

A pesar de esta victoria, en la UC se vieron envuelto en una importante polémica debido a su delantero, Nicolás Castillo, quien realizó gestos inapropiados a los hinchas de la U y que tras esto, el periodista Manuel de Tezanos comentó en el programa ‘Balong Radio’, en la que tomó su postura a estos hechos.

“Me da mucha pena y no solamente por lo que hace Castillo, sino que hay mucha gente que se lo celebra a Castillo y que entiende que se justifica por las cosas que le gritaron y todo lo que pasó alrededor, no debe ser agradable que te puteen tantas personas y te digan cosas hirientes, pero tampoco es que se ha buscado el cariño de los equipos rivales y sobre todo de los archirrivales”, comenzó señalando de Tezanos.

Siguiendo en aquello, el destacado comunicador declara que considera inconcebible que el jugador vuelva a realizar este tipo de acciones, sabiendo de lo que es su polémico historial dentro de lo que ha sido su carrera.

“Si un club te da la posibilidad estando retirado de fútbol, prácticamente, de entrenar un año, te firma un contrato profesional, te ayuda desde todo punto de vista médico y te da todas las herramientas para volver a ser un futbolista competitivo, como yo creo que lo es Nicolás Castillo, que me parece que tiene un talento que no se debe desperdiciar, porque tiene buena pegada, juega bien de espalda, el rato que estuvo en la cancha, fue un aporte”, declaró.

Manteniéndose en esa línea, el conductor deja muy en claro que al final Nicolás Castillo con este tipo de acciones, el jugador lo único que termina haciendo es desilusionar a las personas que confiaron en él en su vuelta al fútbol.

Castillo en la polémica por sus gestos | Foto: Photosport

“Creo que Castillo finalmente termina decepcionando a las personas que confiaron en él y que pesaron que le iba entregar soluciones futbolísticas y no complicaciones fuera de la cancha, más allá de la sanción que le caiga, que entiendo que esto lo hace sabiendo que tiene una operación programada, entonces le da lo mismo el castigo que le vayan a dar, porque igual tenía que viajar”, declaró.

Finalmente, de Tezanos manifiesta que este accionar de Nicolás Castillo no lo representa para nada como hincha de la Universidad Católica y en el que hace un llamado a que en este tipo de partidos, hay que saber ganar y saber perder, manteniendo una postura muy sobria ante todo.

“A mí como hincha de Universidad Católica no me representa para nada, este tipo de cuestiones, a muchos lo representará, a mí me parece que hay que saber ganar y hay que saber perder y saber ganar, es más importante que incluso saber perder”, finalizó.