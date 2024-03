Rodrigo Valenzuela se la juega toda con el futuro nuevo entrenador de la U. Católica: "No me cabe duda que..."

Universidad Católica trabaja con todo en esta semana de Fecha FIFA para preparar lo que será su partido que lo pondrá al día con el Campeonato Nacional, en donde deberá viajar a la quinta región para verse las caras ante Unión La Calera, en el duelo válido por la primera fecha del torneo.

En esta jornada, el entrenador interino de la UC, Rodrigo Valenzuela atendió a los medios de comunicación y se refirió al tema de la jornada en la precordillera, en la que el DT, Gabriel Milito le habría pegado un portazo al club por su oferta, en la que el hoy estratega ‘Cruzado’ fue muy claro.

“A mí lo que me corresponde es dedicarme al plantel, entrenar y preparar de la mejor manera para que lleguen de la mejor manera al partido con La Calera. Después, en cuanto a lo que haga la dirigencia en la búsqueda de técnico, ellos sabrán lo que es mejor para el plantel y para el club por su historia, y en ese sentido no me cabe duda de Universidad Católica buscará gente preparada y capacitada para dirigir al club y creo que los nombres que se manejan tienen las capacidades”, comenzó indicando Valenzuela.

Cambiando de tema y abordando lo que es el duelo ante los ‘Cementeros’, el hoy entrenador de la Universidad Católica indicó que trabajan de la mejor manera posible con el equipo para poder lograr un positivo resultado, el cuál los haga salir de la situación incómoda que viven hoy en día.

La UC quiere dejar la mala racha | Foto: Photosport

“Hemos tratado de achicar la cantidad de errores, apostar a las mejores, apostar a fortalecer lo individual y lo colectivo. Ha sido una semana diferente con la programación, pero hemos podido manejar de buena manera las cargas”.

“Es un rival difícil que sin duda buscará los tres puntos. Hemos buscado mejoras para buscar donde podemos vulnerar al rival. El plantel quedó con buen ánimo tras el partido ante Audax y eso nos da esperanza para conseguir los tres puntos”, esgrimió.

Finalmente, Valenzuela abordó lo que es esta nueva situación de interinato que le toca enfrentar en la Universidad Católica, en la que es consciente de que son escenarios complejos con los que le toca lidiar, pero que en base al trabajo, espera poder darle un nuevo aire al equipo

“Siempre estoy con la mejor disposición para entregarle herramientas a los jugadores, quienes son los que tienen la última palabra en el campo de juego. Ellos han sido receptivos de la idea y eso deja una sensación de tranquilidad. Sabemos que es un club que debe salir a ganar, y este fin de semana no será la excepción”, concluyó.