¿Se retira? Gary Medel advierte a Universidad Católica sobre su futuro: “No sé dónde…”

El defensor descartó colgar los botines y confirmó que desea seguir jugando, ya sea en el club de sus amores o en otra institución.

Universidad Católica tiene una continuidad en incertidumbre, por lo que tendrá que tomar cartas en el asunto en el siguiente mercado de fichajes: la escuadra precordillerana no tiene certeza sobre qué sucederá con Gary Medel.

El defensa de 39 años concluye su contrato al término de esta campaña, lo que genera dudas en San Carlos de Apoquindo. Sin embargo, el aludido ya tiene clara su postura y la explicó en conversación con Las Últimas Noticias.

Según indicó el oriundo de Conchalí, el retiro no es una opción para la próxima temporada. Y advirtió: si no renueva su vínculo en la UC, buscará su rumbo en otra institución. Descartó colgar los botines.

“Quiero seguir jugando en 2027, ya sea en Universidad Católica o en algún otro equipo, ya sea chileno o extranjero. No sé dónde estará, pero sí sé que aún será en una cancha”, comenzó expresando.

Sobre la misma línea, agregó: “La verdad es que me siento identificado con el club, soy hincha, pero no creo que sea ídolo para la gente de la UC. De hecho, ni siquiera he ganado un título”.

Gary Medel no tiene certeza sobre su continuidad en Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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Gary Medel advierte a Universidad Católica

Para cerrar, el zaguero señaló que dicha determinación está alineada a lo que percibe en el día a día. Es que a pesar de ser furibundo fanático de la UC, no se siente parte de la historia grande del elenco Las Condes.

“De verdad me siento más ídolo del fútbol chileno que de Universidad Católica. En la calle me para gente de Colo Colo, de la U, de Unión Española además de hinchas de la UC”, finalizó.