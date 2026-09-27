Daniel Garnero hace ácida autocrítica en la Universidad Católica: “No pudimos lograr…”

Universidad Católica sumó un nuevo fracaso en su temporada 2026, en el que los ‘Cruzados’ quedaron fuera de la Copa Chile tras quedar eliminados ante Unión La Calera en una infartante definición a penales por 4-2 en los octavos de final.

Tras lo que fue este duelo, el entrenador Daniel Garnero conversó con la prensa en conferencia, en la que masticó con mucha pena lo que fue esta eliminación de la Universidad Católica, en donde hizo hincapié que al equipo le faltó la puntada final para desequilibrar la serie.

“Hacer una análisis después de una eliminación es medio complejo porque el partido no fue malo, fue quizás el mejor de los últimos. En el primer tiempo nos faltó el último toque y en la segunda faltó la definición, esto es fútbol, cuando no concretas, es complicado ganar y en los penales puedan pasar estas cosas“, parte señalando Garnero.

Agregando a esto, el estratega hizo una importante autocrítica en la Universidad Católica, en la que sabe que hasta día de hoy está muy al debe en lo que son los objetivos del equipo en este 2026.

Garnero lamenta este nuevo fracaso con la UC | Foto: Photospot

“No es buena (la temporada) si los objetivos que nos propusimos por ahora no pudimos lograr ninguno, ese análisis no es favorable para nada, después se dieron situaciones en algunos momentos definitorios de distintos torneos, que tuvimos distintas dificultades, pero a nivel objetivos quedamos muy lejos de lograr alguno”, remarca.

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Explicando lo que ha sido esta irregularidad de los ‘Cruzados’ en esta segunda parte del año, el DT explica que se dio después de lo que fue el receso mundialista, en donde el equipo no pudo sostener su buen rendimiento en la primera parte del año y hasta el día de hoy, no logra salir del pozo de la irregularidad.

“Logramos altas intensidades, buenos rendimientos, lo hicimos durante un período importante y en ese pequeño receso, donde hubo poco tiempo para hacer base física, después de eso no logramos recuperar ni los niveles, ni intensidades desde lo individual y eso afectó lo colectivo. Estamos en esa lucha”, agregó.

Finalmente, Garnero espera dar vuelta la página de lo que fue este fracaso en Copa Chile y pondrá todo el foco en la Liga de Primera, en la que espera poder quedarse con el cupo de Chile 2, el que le permita poder decir presente en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

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“Estamos segundos, recién hablé de los objetivos y el objetivo de Copa Libertadores es muy importante y no estamos tan lejos, dependemos de nosotros. No pudimos sostener esos niveles, empezamos a decaer de lo individual y fue colectivo, después fue contagioso y no hemos podido salir de eso”, finalizó.