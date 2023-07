Sergio Fabián Vásquez no le perdona a Ariel Holan caída ante U de Chile y le pone la lápida a su segundo ciclo: "El plazo ya se venció"

El segundo ciclo de Ariel Holan en Universidad Católica ha estado marcado por la irregularidad y la incapacidad del equipo de alcanzar los niveles que obtuvo en el primer paso del DT trasandino por el equipo precordillerano.

Pese a que en el día de ayer derrotó a Santiago Wanderers por la Copa Chile, lo concreto es que la caída ante Universidad de Chile sigue retumbando en el ambiente cruzado y así lo han hecho sentir los hinchas y ex jugadores históricos.

Fue precisamente sobre el partido ante los azules que Sergio Fabián Vásquez, Charly, comentó en conversación con De Fútbol Se Habla Así de D Sports.

Charly Vásquez no le perdona la caída en el clásico a Holan. | Foto: Photosport

“Lo que pasó el otro día (caída ante U de Chile) fue algo que dolió bastante y eso hace que muchas veces la continuidad no sea la adecuada. Hoy por hoy si bien se ganó contra Wanderers, no se vio el juego que uno acostumbra a ver a la Católica de Holan. No se encuentra el juego en sí”.

Sobre el proceso Holan, Vásquez cree que “Ya el plazo ya se venció, esa es la realidad. Ariel tuvo una etapa anterior muy buena, lamentablemente esta no es tan buena y como en el fútbol se dice y se habla, no se pueden cambiar todos los jugadores, sino que hay que buscarle la vuelta y ver desde qué punto de vista hay que mejorar”.

“Tiempo tuvo, lo que no encontró fue la forma. O eligió mal los jugadores que necesitaba o no encontró la forma de transmitirle a los jugadores lo que él quiere. Yo creo que así como Ariel tuvo que ver en la época anterior donde salió todo bárbaro, en esta también con que las cosas no se hayan dado”, complementó en el cierre.