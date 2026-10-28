Terremoto en la UC: fuerte encontrón entre Daniel Garnero y Gary Medel sacude a Universidad Católica

La polémica que enciende todo en la Universidad Católica tras el conflicto entre Daniel Garnero y Gary Medel.

Universidad Católica tiene en esta jornada un duelo crucial dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Cruzados’ disputarán su duelo pendiente ante Audax Italiano en el Claro Arena.

A horas de este partido, en el elenco de la precordillera se destapó un tremendo terremoto, que dejó la grande en el equipo que comanda Daniel Garnero en lo que es esta recta final de la temporada.

Según indicó el periodista Marco Escobar en su cuenta de ‘X’, el estratega de la UC tendría un importante conflicto con Gary Medel, el que tiene a este último fuera de las convocatorias por sus problemas entre ambos.

“Gary Medel está fuera de las últimas citaciones en Los Cruzados por discrepancias con Daniel Garnero”, fue lo que señaló el comunicador en su cuenta de X.

Garnero y Medel desatan el conflicto en la UC | Foto: Photosport

Esta situación sin duda que tendría los ánimos más que caldeados dentro de la Universidad Católica, en donde el equipo de la precordillera vivirá una semana clave en su lucha por el Chile 2.

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En las próximas horas se podrían conocer nuevos detalles sobre esta polémica que se vive en los ‘Cruzados’, en donde sin duda alguna, Daniel Garnero será consultado respecto a esta situación que vive con un histórico de la UC.

En Síntesis

Gary Medel quedó fuera de las citaciones en Universidad Católica por discrepancias con el DT.

quedó fuera de las citaciones en por discrepancias con el DT. Daniel Garnero mantiene un conflicto con Gary Medel en la recta final de la temporada.

mantiene un conflicto con Gary Medel en la recta final de la temporada. Universidad Católica disputa su partido pendiente ante Audax Italiano en el Claro Arena.

Gary Medel está fuera de las últimas citaciones en #LosCruzados por discrepancias con Daniel Garnero. @DSportsCL — Marco Antonio Escobar Alvear (@M_EscobarAlvear) October 28, 2026