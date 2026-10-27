El periodista nacional, Manuel de Tezanos le cayó con todo a este jugador en la Universidad Católica.

Universidad Católica recibió un tremendo mazazo en la reciente fecha de la Liga de Primera, en donde los ‘Cruzados’ cayeron por 3-1 ante Unión La Calera, resultado que complica al equipo de Daniel Garnero en la lucha por el Chile 2.

Sobre el rendimiento de la UC, el periodista Manuel de Tezanos tomó la palabra en el programa ‘Balong’ para hablar del presente del conjunto de la ‘Franja’, en donde cuestionó el rendimiento puntual de un jugador: Justo Giani.

“Giani, el del primer semestre no volvió nunca más, lo echaron en Quillota (ante San Luis) y no sé qué pasó, lo abducieron los aliens y se fue, no lo vimos nunca más”, comenzó señalando de Tezanos.

Siguiendo en aquello, el comunicador fue muy tajante en indicar que Giani ha estado irreconocible en esta segunda parte del año, al igual que Clemente Montes, quien tras sus lesiones, no ha vuelto a ser importante.

De Tezanos y su mensaje a Giani | Foto: Photosport

“No sé qué será de su vida, desaparecido en democracia. Montes se olvidó de jugar fútbol, así y todo, seguimos sumando”, declaró.

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De Tezanos carga contra Ampuero y Valencia

Para finalizar, de Tezanos le cayó con todo a Branco Ampuero y Jhojan Valencia tras sus amonestaciones en el duelo ante Unión La Calera, en la que siente que ambos jugadores se hicieron amonestar para estar en el clásico ante la U, donde el periodista deja en claro que hoy el partido importante es con Audax Italiano a mitad de semana,

“Hay un par de jugadores que creerán que es muy importante jugar el clásico y está bien que lo piensen, pero no se pueden borrar del partido con Audax Italiano, como lo hicieron Jhojan Valencia y Branco Ampuero, porque el partido importante ahora es con Audax”, cerró.