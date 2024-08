Universidad Católica ya se prepara con todo para lo que será su importante compromiso ante Everton de Viña del Mar en el Campeonato Nacional, en el que los ‘Cruzados’ esperan sumar una victoria en un terreno complicado para seguir en la lucha por el título.

En esta jornada, el entrenador Tiago Nunes habló con los medios de comunicación en conferencia de prensa y sorprendió a todos con un breve y duro comunicado personal sobre ciertas situaciones que lo preocupan del fútbol chileno y que tienen relación con la UC.

Nunes y el ninguneo al triunfo de la UC ante Ñublense

“Yo pedí hablar antes de la conferencia y compartir con ustedes algunas sensaciones, una situaciones que me parecen preocupantes, yo llegué acá hace cuatro meses y creo que he sido respetuoso con todas las personas, no me acuerdo si le he faltado el respeto a alguien, he intentado ser muy respetoso porque son mis valores personales”.

“Me preocupan algunas cosas que han sucedido y el futuro del camino que toma este torneo que estamos disputando en el momento actual, porque han sucedido situaciones en las últimas semanas que me han dejado preocupado y bastante”.

“Primero que todo, el ruido que se generó después del partido con Ñublense, el ruido que se generó y la forma en la que fue tratada nuestra victoria contra Ñublense, la forma en la que como se salió a hablar principalmente del criterio adoptado por los árbitros para cobrar un penal a favor de nosotros y no al favor de Ñublense”.

“Me parece, que de los cuatro meses que llevo acá, no había visto un ruido tan grande y de otras situaciones que sucedieron durante todo el torneo, en como fue este criterio adoptado por los árbitros durante la situación del penal contra Ñublense, yo vi gente saliendo con el libreto en la mano apuntando en donde era la mano en donde era, yo vi la gente responsable del VAR salir en declarar de forma pública y manifestar que los árbitros se equivocaron y no cobraron penal a Ñublense”.

“A mí me gustaría saber si este criterio se ha adoptado siempre, porque hay situaciones que suceden con el VAR todos los partidos, sean expulsiones, goles, de penales cobrados y no cobrados y yo no me acuerdo de haber visto en otros momentos se saliera hablar de una manera tan contundente como en esta situación, eso me pareció bastante raro”.

Su suspensión ante Palestino

“Segundo, el hecho de haber sido suspendido por un retraso o un supuesto retraso de nuestro equipo al regresar del entre tiempo, yo normalmente, me porto bien durante los partidos, intento respetar a los árbitros y las personas, la forma en la que fue conducido, por más que esto pueda estar en el reglamento o como regla, me pareció bastante raro que en una semana tan importante como la semana al partido con Palestino, nos jugábamos el liderazgo de la competencia, ser suspendido de la forma en la que fue, fue bastante coincidencia para una semana que arrancó con ruido de la forma en como fue. Ahora le he solicitado al club revisar todos los reportes de todos los árbitros, para ver cuantos entrenadores han sido suspendido por este tema”.

Nunes estalló con todo en la UC | Foto: Photosport

El cargado fixture de la UC

“Y no menos importante, que me preocupa por la actualidad del torneo, es el tema de que nos programaron partidos quizás en el momento más importante de la competencia, donde se van a jugar tres partidos en una semana, entre los días 25, 28 y 31 de agosto, nos programaron tres partidos, con criterios diferentes de otros equipos que pelean arriba en la tabla”.

“Hablo esto, porque antes de que salieran las fechas de que fueron determinados, nuestra directiva solicitó a los responsables, que tengan el cuidado para dejar un tiempo hábil de recuperación para un partido y otro”.

“El día 25 se nos programó el partido con Huachipato es un día domingo y todos sabemos que de local normalmente jugamos el sábado, entonces ese partido se programó para el domingo, después todos saben como es la logística del partido que se acerca a mitad de semana el miércoles 28 ante Cobresal, en altura, nos programaron ese partido a las 18:00 horas, más allá de ser un partido en altura y en la tarde, con poco tiempo de recuperación, nos imposibilita regresar en un vuelo charter, el mismo criterio que pudieron utilizar otros equipos que pudieron jugar ahí, que jugaron en la tarde y regresaron el mismo día”.

“Más allá de esto, nos programaron otro partido de local contra Iquique, que juega el día martes, para el día sábado, prácticamente dos días después, sin ningún tiempo de recuperación, entonces en una semana que se determinan bastantes cosas en el torneo y comparando el fixture de los rivales que están arriba en la tabla, hay una diferencia de criterio y de trato, creo que hay una falta de respeto por esta institución y habló por mí”.

“Me preocupa que en este torneo, que es serio hasta el momento, que me parece un torneo ordenado, con buenos equipos, que se pelea punto a punto hasta el final, sea tratado como fue en esta última semana, como nosotros fuimos tratados, me preocupa bastante el tema, no me gustaría estar hablando de este tema, pero quiero que sepamos que debemos estar alerta, que no piensen que llegó un tipo acá en paracaídas, yo sé como funcionan las cosas, se como funciona el fútbol y se como se trata el fútbol”.

“Acá no podemos tratar el torneo como si fuera un torneo de dos equipos, tenemos que tratar el fútbol como un torneo legitimo, ordenado y que gane realmente el equipo que lo merezca en cancha y no por detalles que para mí son importantes y que cambian el rumbo del torneo tan importante. Las coincidencias de la últimas semana de no tener al entrenador cerca de los jugadores en un partido tan importante y que valía por el liderato del torneo, me preocupó y me preocupa para el futuro”.