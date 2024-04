Nicolás Castillo es parte del plantel de Universidad Católica que dirige Tiago Nunes. Debido a su condición física el delantero entrena de forma especial con el objetivo de cada vez ir mejorando más.

Tiago Nunes mencionó una virtud del centrodelantero. “Castillo es un tipo que se acomoda mejor cuando sale del área para asociarse”, expresó el estratega en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El DT se refirió a la situación del futbolista y la forma de trabajo especial: “Hablar de la calidad de él no es ninguna novedad, pero hoy entrena de forma especial. Entonces por eso en algún momento todavía no alcanza su mejor versión, porque los tendones es algo que le duelen mucho”.

“Entrena con una carga moderada, no entrena todos los días, entonces tiene una preparación especial semanalmente para poder estar en condición de jugar”, añadió el entrenador de los Cruzados.

Nunes contó por qué no lo convocó para el encuentro ante Huachipato en el CAP: “Incluso yo no lo cité para el primer partido contra Huachipato porque en ese momento sentía que su semana no había sido una semana completa, positiva”.

Además, reveló que le expresó al jugador que no será convocado si no está en condiciones: “En el momento que sienta que no está al 100 o en la mínima condición para jugar bien, yo no lo voy a citar. Yo ya le hablé esto a él y es un tipo que es recontracompetitivo, que entrena muy fuerte cuando entrena y eso te da la confianza de ponerlo a jugar“.

Por último, aseguró que el delantero tiene lo necesario para hacerle ganar un partido a la UC: “Tiene muchísima calidad, puede ganar un partido en una finalización, un pase, una asociación. Para mí es un tipo importante, pero necesita cuidados especiales”.