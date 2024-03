Universidad Católica está buscando entrenador. Los Cruzados exploran nombres con experiencia internacional. Eduardo Berizzo y Rodolfo Arruabarrena aparecieron como opciones, mientras que Rodrigo Valenzuela está a cargo del equipo de forma interina.

La opción del Toto está caída. Cristián Caamaño informó que el ex estratega de la Selección Chilena por ahora no piensa dirigir: “Tengo información del entorno de Berizzo, que él decidió no entrenar hasta junio después de toda esta situación de la Selección”, reportó el periodista en Deportes en Agricultura.

“Hasta junio corre un riesgo muy grande dirigir ahora por dos meses”, agregó el profesional de las comunicaciones sobre el profesional que renunció a su cargo como DT de la Roja en noviembre del año pasado.

Cristián Caamaño informó que la otra opción no tiene pensado en retorno a Sudamérica: “Llamaron a (Rodolfo) Arruabarrena y Arruabarrena está viviendo en Europa y les dijo que no, que no venía a Sudamérica a dirigir”.

El periodista alerta que en la Franja deberán ver otras opciones para la banca: “Entonces les va quedando un plan B, un plan C”.

Rodolfo Arruabarrena no tiene en sus planes retornar a dirigir a Sudamérica. (Foto: Photosport)

¿En qué posición del Campeonato Nacional está Universidad Católica?

Universidad Católica se ubica en el duodécimo lugar con tres puntos en tres compromisos. Los Cruzados tienen un partido ante Unión La Calera de visita por la primera fecha del Campeonato Nacional.