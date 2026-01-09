La falta de un “10” es lo que más ha afectado a Universidad Católica en los últimos años. Por esto es que el hincha cruzado tiene altas expectativas con el arribo de Matías Palavecino, y más porque fue considerado para muchos, el mejor jugador del campeonato pasado.

Por esta razón es que repasamos lo que han sido los creadores de juego más emblemáticos en los cruzados, de los últimos 10 años. Comenzando por los nuevos refuerzos, Matías Palavecino y Justo Giani, ambos encargados de esa posición en sus equipos. Uno en Coquimbo Unido y otro en Aldosivi.

El último generador de juego en la UC, fue César Pinares, quien abandonó el club en 2025 para fichar por Deportes Limache. Sumando sus dos pasos por los cruzados, el nacido en Las Condes jugó 122 encuentros con la camiseta blanquiazul, en donde logró marcar 17 goles y entregar 18 asistencias.

Anterior a Pinares, los cruzados contaban con Marcelino Núñez, Felipe Gutiérrez y Diego Buonanotte, tres volantes de pie distinto. El primero, quien fue formado en casa, alcanzó a disputar 84 partidos oficiales en la UC, en los cuales logró anotar 12 goles y entregar 13 asistencias.

El segundo con dos pasos en la UC, (también formado en casa) en los que sumados jugó 145 encuentros, en los que logró anotar 28 goles y dar 23 pases de gol. El tercero, quien llegó desde Grecia, se convirtió en ídolo y referente tras ser multicampeón con los cruzados.

Diego Buonanotte, quedó en la historia de la UC

Desde su llegada en 2016, Diego Buonanotte, jugó 183 encuentros en total con la camiseta cruzada. Partidos en los que dejó su marca marcando 32 goles y asistiendo 34 veces. Anotaciones y asistencias que sirvieron para ganar nada menos que 5 veces el Campeonato Nacional y en 4 ocasiones la Supercopa de Chile.

En su último año como futbolista profesional, uno de los máximos ídolos de Universidad Católica, Milovan Mirosevic, también cumplió con esta función en el club. Juntando todas sus campañas en la UC, el histórico volante, jugó 185 partidos, en donde sumó la impresionante cifra de 60 goles y 31 asistencias.

Milovan Mirosevic, ídolo de la UC

¿Cómo fueron las últimas temporadas de Palavecino y Giani?

En Coquimbo Unido, Palavecino jugó 38 encuentros con la camiseta aurinegra. En los que logró convertir 7 goles y entregar 14 asistencias, y lo más importante, fue campeón del fútbol chileno. Por el lado de Giani, en su paso por Aldosivi, disputó 31 juegos, en donde logró anotar 6 goles y asistir en 4 ocasiones.

En síntesis