Universidad Católica continúa avanzando con rapidez en la conformación de su plantel para la temporada 2026. Tal como había adelantado la dirigencia, el objetivo es iniciar la pretemporada con la mayor parte del equipo ya definido, y este viernes el club dio un paso importante al anunciar oficialmente cuatro nuevas incorporaciones.

A través de sus canales oficiales, Cruzados confirmó la llegada del defensor Bernardo Cerero, el volante Jimmy Martínez y el extremo Justo Giani, quienes ya superaron los exámenes médicos y firmaron sus respectivos contratos. Con estas incorporaciones, la UC refuerza distintas zonas del campo pensando en recuperar protagonismo en la Liga de Primera y en los desafíos internacionales del próximo año.

Pero esa no fue la única novedad del día. La institución precordillerana también anunció que Matías Palavecino es nuevo futbolista de Universidad Católica, jugador que fue la gran figura de la temporada con el campeón Coquimbo Unido en la Liga de Primera 2025.

Matías Palavecino es oficialmente nuevo refuerzo de Universidad Católica (Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport)

A través de sus redes sociales, el cuadro de La Franja notificó que: “Cruzados informa que ha alcanzado un Principio de Acuerdo con Matías Palavecino para la temporada 2026. El volante, quien viene de consagrarse campeón de la Liga de Primera con Coquimbo Unido, viajará en las próximas horas a Chile para realizarse la revisión médica. En caso de superar exitosamente los exámenes, el jugador firmará su vínculo con Universidad Católica y se integrará al plantel”.

La llegada del argentino era un movimiento esperado, considerando que había sido uno de los nombres mejor evaluados por el cuerpo técnico para potenciar la generación de juego. Así, el ex Rosario Central se transforma en la cuarta incorporación confirmada en esta ventana de fichajes.

Con todos estos nombres cerrados, la UC avanza firme hacia su objetivo de comenzar la pretemporada con un plantel prácticamente completo. No se descarta que lleguen más refuerzos, ya que en la precordillera el objetivo es claramente volver a pelear con todo a nivel local y, más importante aún, volver a ser reconocidos en el plano internacional.

DATOS CLAVE

Universidad Católica anunció oficialmente la llegada de Bernardo Cerero, Jimmy Martínez y Justo Giani.

El volante Matías Palavecino alcanzó un principio de acuerdo tras ser campeón con Coquimbo Unido.