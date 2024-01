Universidad Católica sigue planificando lo que será su temporada 2024, en la que el equipo comandado por Nicolás Núñez busca poder armar un competitivo plantel para los grandes desafíos que tiene la institución en este año.

Dentro de los distintos nombres que han comenzado a aparecer para reforzar a la UC, uno de ellos fue sobre el posible retorno de un histórico del club en este último tiempo como lo es Diego Buonanotte.

Sobre esto, el Gerente Deportivo del club, José María Buljubasich conversó con el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y se refirió a este posible rumor, en el que de una manera muy sutil, le cerró las puertas al argentino,

“A mí me toca siempre responder esto, y yo sé que la gente de Universidad Católica lo quiere mucho a Diego Buonanotte, pero la verdad es que a partir de 2019 el equipo dejó de jugar con enganche“, partió indicando Buljubasich.

Buonanotte no volvería a la UC | Foto: Photosport

Siguiendo en esa misma línea, el ex portero fue muy claro en señalar que dentro del club jugadores con la funciones de enganche que cumple Buonanotte, hoy no son necesarias para el sistema del equipo.

“Podemos estar de acuerdo, nos puede gustar o no, pero esa posición desapareció, y por lo tanto la función que Diego cumplía, hoy no sirve mucho“, declaró.

Finalmente, Buljubasich cerró por completa las puertas de que Buonanotte pueda retornar a la Universidad Católica, en la que ve su paso por el club como un ciclo más que cerrado.

“Al equipo mal no le fue, porque se ganaron títulos en 2018, 2019, 2020 y 2021. La posición de Diego en esos títulos no estaba, y su ciclo se cerró, al igual que otros ciclos, y cuando se cierran los ciclos, no hay mucha necesidad de volver a abrirlos”, cerró.

¿Cuántos títulos consiguió Diego Buonanotte con la UC?

Dentro de su paso por la Universidad Católica, Diego Buonanotte consiguió 9 títulos con el club, en la que fueron 5 Campeonatos Nacionales y 4 Supercopa Chile.