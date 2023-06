Universidad Católica ya tiene plan B en caso de que no llegue Guillermo Soto: Se quedaría con lo que tiene para la segunda rueda

Universidad Católica sigue en las tratativas para poder obtener el fichaje de Guillermo Soto. Tras la salida de Mauricio Isla, reforzar la posición de lateral derecho se volvió una urgencia para los dirigidos por Ariel Holan.

Sin embargo, tal como informa Punto Cruzado, en caso de que no se pueda concretar el retorno de Guillermo Soto, la UC no tendría problema en no traer a ningún lateral derecho en este mercado y esperar hasta la próxima temporada para reforzar aquella zona.

Hoy la UC tiene dos hombres que pueden ocupar la posición de lateral derecho como lo son Byron Nieto y Daniel González. Y teniendo en cuenta que, el equipo de Holan solamente tienen que competir en el Campeonato Nacional y Copa Chile, podría ser factible no reforzar aún esta zona.

En caso de no llegar Guillermo Soto, Nieto será el lateral derecho titular. Eduardo Fortes/Photosport

Eso sí hay que tener en cuenta que Soto no ha sido el único jugador por el que ha preguntado la UC. Punto Cruzado señala que Felipe Campos, Joaquín Gutiérrez y Juan Delgado fueron futbolistas que sonaron en el conjunto precordillerano, pero por distintos motivos no se siguió insistiendo por ellos.

Con esto dicho, ya con una Universidad Católica que volvió a los entrenamientos este lunes, aún no pueden abrochar refuerzos de cara a la próxima temporada. Se espera que terminando los amistosos con La Roja, César Pérez pueda sellar su vínculo con la UC.