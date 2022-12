Este fin de semana se desarrolló la tan esperada Navidad, celebración en la que las distintas familias del mundo aprovechan el tiempo para reunirse, comer rico y entregarse regalos entre ellos, y donde algunos futbolistas aprovechan esta oportunidad para elegir atuendos especiales que atraigan todas las miradas.

Tal es el caso de Ronnie Fernández, delantero que está viviendo sus últimos días como jugador de Universidad de Chile, quien en esta pasada aprovechó este momento para pasar tiempo con su familia y sorprender a todos sus seguidores de Instagram con su llamativa ropa para abrir los respectivos regalos y cenar en familia.

Fernández utilizó una llamativa vestimenta de navidad, obteniendo muchas reacciones de sus seguidores | Foto: Instagram

La foto fue acompañada con un sentido mensaje para todos sus seguidores y también tuvo tiempo para acordarse de las familias afectadas por el incendio en Viña del Mar, en la región de Valparaíso, que dejó a dos personas fallecidas y cientos de casas afectadas.

"¡Feliz navidad les deseamos a todos de corazón! ...Con sentimientos encontrado no solo por lo vivido hoy en Viña con quienes perdieron todo, si no también, por aquellos que no tienen la posibilidad de disfrutar de una cena con sus seres", comenzó diciendo Fernández.

"Seamos mejores. Más amor y menos odio. Feliz Navidad", sentenció el ex goleador y capitán de Santiago Wanderers.

Recordar que el puntarenense de 31 años no terminó por convencer al entrenador Mauricio Pellegrino en los entrenamientos en el Centro Deportivo Azul y deberá buscar nuevo club.