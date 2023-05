Universidad de Chile tenía en sus manos la gran posibilidad de dar el golpe de la fecha en el Campeonato Nacional 2023 y bajar al sorprendente Cobresal, más eso no sucedió y los azules terminaron cosechando un pobre empate sin goles ante los mineros.

“La U no es un equipo fiable, no es un equipo confiable. Pese a las ausencias, carece de poder ofensivo. Hay una estructura defensiva sólida y no mucho más, arriba no hay poder de fuego, hay bajo nivel en sus delanteros y el mejor estaba afuera. La creación pasa excesivamente por lo que pueda hacer Lucas Assadi con todas sus falencias y no hay más”, analizó Alejandro Lorca para Bolavip Chile.

Y es que el equipo de Mauricio Pellegrino realmente no se vio bien en la cancha del Estadio Santa Laura y, para peor, ahora perdió a Darío Osorio para el partido ante Ñublense por la expulsión sufrida ante los nortinos.

Osorio fue expulsado por un manotazo a Nelson Sepúlveda. | Foto: Photosport

“Ciertamente el chiquillo tiene condiciones, no estoy en la teoría del péndulo de que es malo o que lo inflaron, no, tiene condiciones. Hay cosas que uno no logra conocer porque no está en la íntima, en los entrenamientos, en el día a día”, comentó sobre la joya de Hijuelas el mítico relator del fútbol chileno.

Lorca cree que Osorio, dentro de la cancha, está nublado: “Puede haber situaciones personales que uno desconoce. Si lo juzgamos solo a partir del rendimiento, obvio que ha bajado mucho; no tiene confianza, no desequilibra, no piensa bien. Su expulsión ayer es torpe, anunciada, evitable”.

“Yo creo que aquí hay factores de crecimiento personal, de falta hasta de inteligencia futbolística para plantarse en el terreno de juego, para saber cuándo tomar esta decisión o esta otra. Ha habido sin duda un estancamiento en el desarrollo de Osorio, pero todavía tiene mucho trecho por delante. Condenarlo y matarlo a esta altura resultaría tan torpe como alabarlo”, remató en el cierre.