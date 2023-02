¿Cristóbal Campos o Cristopher Toselli? Hoy por hoy es la gran disyuntiva del técnico de Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, para custodiar el arco azul en el desafío ante Magallanes en La Serena. El estratega tendrá que tomar la primera gran decisión desde que llegó al club, ya que Campitos viene criticado por sus errores ante Palestino, mientras que el ex Universidad Católica está atento a su chance.

En Bolavip Chile dialogamos con varios arqueros con trayectoria en el fútbol nacional, internacional y que mojaron la camiseta en clubes grandes del país y el extranjero.

El ex preparador de arqueros de Audax Italiano y gloria de Universidad Católica, Patricio Toledo, le dio su voto de confianza a Campitos Compadre, pese a que conoce bien de cerca el nivel de Toselli.

"Producto de esos errores, el técnico va teniendo confianza o desconfianza. Uno sabe el tema de Toselli, pero yo siempre quise que actuaran así conmigo y creo que se le debe seguir dando la confianza a Campos. No porque haya tenido un error en un partido tiene que seguir siendo crucificado y no darle más oportunidades. Un arquero puede tener una noche mala y la puede revertir en el partido siguiente. Sería importante que le vuelvan a dar la posibilidad de titular, para que agarre la confianza", argumentó.

Cristóbal Campos quiere seguir siendo titular en el pórtico de la U (Agencia Uno)

En tanto, el ex arquero de la Selección Chilena, Óscar Wirth, también deja en claro que si Toselli está esperando su oportunidad, Pellegrino se debe empoderar y ver si el ex cruzado satisface su paladar futbolístico.

"Hay que tratar que los errores aparezcan lo menos posible o que no aparezcan. Con lo grande que es un arco, con la velocidad que viene la pelota y de pronto pensar en no cometer un error es complejo (...) Creo que todo el mundo cuando entra a la cancha está expuesto a que le pase algo. El técnico también tiene algo que decir. Si alguien no responde a las expectativas que tu tienes y si tienes a alguien con quién mas contar se le puede dar la oportunidad", esbozó.

El locuaz Leonardo Batman Canales también cree que es el momento de ir probando más opciones en la U, aunque se cuadra con Campos y cree que no se debe criticarlo tanto. Más bien, el exjugador de Cobreloa y la UC cree que es el momento para ver a Toselli e ir equilibrando a los jugadores en el pórtico.

"Tampoco tienen que crucificar a Campos por su error, porque los arqueros nos pegamos cada condoro. La U está en un mal momento en general. Acá, lo que debe prevalecer es la experiencia, porque pueden quemar mucho a Campos. No estoy diciendo que es el culpable de todo. Creo que es el momento que juegue Cristopher, porque tiene más experiencia, aunque no está exento de mandarse algún condoro (sic). Es bueno para Campos que no se sienta totalmente seguro en el arco, porque por sanidad mental sería bueno que estuviera Toselli", aseveró.

El ex meta de la U, Eduardo Fournier, es claro y respalda a Campitos, aunque también le plantea un rol fundamental a Pellegrino que se banque el portero y, además, que comprenda que es joven y que puede caer en vaivenes en los partidos.

"Yo creo que tiene que darle confianza a Campos. Uno está propenso a cometer errores, sobre todo cuando es tan jovencito. Se le debe dar un espaldarazo al jugador y hay que darle confianza. Solo van dos partidos y Pellegrino debe darle tranquilidad, conversar con él. Se sabe que los equipos grandes no esperan, pero el entrenador tiene que sostener un diálogo con Campos, porque si lo saca lo mata psicologícamente y se te puede caer. Tiene que tener otra oportunidad", explicó.