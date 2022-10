Universidad de Chile logró un revitalizador triunfo el fin de semana pasado ante Deportes La Serena, en donde prácticamente se salvó de caer a la Primera B y ahora se concentra de lleno en terminar el partido de vuelta de cuartos de final de Copa Chile ante Universidad Católica.

Sobre el compromiso del jueves a disputarse en Rancagua, Gabriel Vargas, campeón de Copa Sudamericana con Universidad de Chile, se sentó a conversar con Bolavip Chile para analizar el encuentro en exclusiva.

“Es muy distinto el Campeonato Nacional 2022 con Copa Chile. En la Copa Chile a la U le ha ido bastante bien, son partidos distintos donde se enfrentan dos equipos grandes y saben a lo que tienen que jugar, en ese sentido a la U la veo bien”, dijo el ‘Arcángel del gol’.

Vargas cree que el triunfo ante los papayeros “Le da un empujón distinto, confianza. El técnico y los jugadores seguramente se transmiten esa confianza que no venían trayendo. Llegar con un triunfo y esa confianza de que las cosas están saliendo bien en un partido aparte”.

Consultado por el presente de Lucas Assadi y Darío Osorio, el ex goleador de los azules sencillamente se derritió: “Son jugadores que se nota que no les pesa la camiseta, cuando les ha tocado rendir, han rendido. Me gusta mucho más Assadi, es más atrevido, con más personalidad, no teme a perder la pelota y siempre va para adelante”.

“Osorio tiene mucha técnica, siento que cuando agarra la pelota, se nota la diferencia de su calidad, pero sí le falta esa contundencia de 90 minutos y que sea más parejo, pero es joven. Son jugadores de mucha calidad y el día de mañana seguramente van a ser grandes futbolistas porque están en formación aún”, complementó.

Lucas Assadi y Darío Osorio tendrán la oportunidad de demostrar este jueves por qué son sindicados como dos de las promesas de Universidad de Chile y el fútbol chileno cuando completen el compromiso ante los cruzados por Copa Chile buscando un cupo en las semifinales del certamen nacional.