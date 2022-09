La vicepresidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, reconoció que se han cometido errores en la administración del club deportivo de Universidad de Chile, pero que confía en que el equipo no sufrirá como la temporada pasada. Reafirma el apoyo a Sebastián Miranda y que no se ve como la presidenta de la concesionaria.

Tras el triunfo de Universidad de Chile ante Palestino el pasado jueves en La Cisterna por dos tantos a uno y que le permitió a los estudiantiles volver a ganar tras 75 días, la vicepresidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez declaró estar contenta y que esperan que Sebastián Miranda permaneza como entrenador de la U, al menos, hasta fin de temporada.

Esas fueron sus primeras palabras como miembro del directorio y vicepresidenta de Azul Azul en cinco meses de gestión, pero ahora con más calma, dialogó con Diario El Mercurio y comentó sobre muchos tópicos relacionados al momento dirigencial y que es muy cuestionado por la parcialidad laica, como también de fútbol, el propio Miranda y sobre las amenazas que ha recibido en este tiempo.

"Las sigue habiendo, es desagradable. Los denunciaré para que se detenga a estas personas", sostuvo la ex ministra, quien además agregó que fue el propio Michael Clark quien dos semanas antes del nombramiento, la invitó a participar del directorio y que más allá de reuniones que tuvo con los clubes en su época en que estaba a cargo de la cartera del deporte, nunca ha tenido vínculo con Victoriano Cerda.

Pero a la consulta sobre qué opina de la presidencia de Clark, Pérez lo calificó como "franco, directo. Hace muchos años faltaba una mirada profesional en el fútbol chileno y particularmente en la U. Está ordenando la casa, recordar que a mitad del año pasado la U estaba al borde de la quiebra", enfatizó la abogada. Sin embargo, no escondió conceptos para algunas decisiones que se han cometido y que han puesto en peligro, sobre todo, al equipo masculino de fútbol.

"Hemos cometido errores que hoy nos están costando caro y como dirigencia tenemos que asumir las culpas que nos corresponden, no podemos decir que no tenemos responsabilidad. Confío en que más allá de lo complicados que estamos, no vamos a terminar salvándonos en el último minuto como el año pasado", sostuvo Cecilia Pérez.

Cecilia observando el partido ante Palestino el pasado jueves (Archivo)

Respecto a algunas voces que la indican a ella como futura presidenta de Azul Azul, la ex intendenta metropolitana dijo que la respuesta es no, ya que "Mike tiene liderazgo y es un presidente puertas adentro para profesionalizar al club". Además, contó que la elección de Mauricio Etcheverry como asesor externo pasó por el directorio y que no lo ve en el CDA, siendo que ella va con mucha regularidad a La Cisterna.

Por último, mantuvo su postura que sea Sebastián Miranda quien continúe como entrenador, que ve el compromiso de los jugadores y lo que están sufriendo para pasar la tarea adelante. Añadió que se han recibido ofertas por Darío Osorio, pero nada se ha resuelto y que en el tema estadio se trabaja en una fase muy inicial y que bajo ningún aspecto venderá humo para lo que es, el gran sueño del pueblo azul.