El plantel, cuerpo técnico y dirigentes de Universidad de Chile viven horas de felicidad tras la obtención de la Copa Chile, luego de derrotar en la gran final, que se disputó en el Estadio Nacional, a Ñublense de Chillán.

Sin embargo, en la memoria del pueblo azul sigue latente la pérdida del título del Campeonato Nacional 2024 a manos de Colo Colo, el que no estuvo exento de polémicas tanto adentro como afuera de la cancha.

Cecilia Pérez no se guarda nada a la hora de criticar duramente a Aníbal Mosa

Es por esto que la vicepresidenta de la institución laica, Cecilia Pérez , habló con ADN Deportes y se refirió acerca varios temas, pero hay uno que se robó la atención de los auditores. ¿Cuál fue? Sus dichos contra Aníbal Mosa , presidente del Cacique.

Recordar que el mandamás del conjunto Popular había lanzado potentes críticas contra del abogado del Romántico Viajero, José Ramón Correa, por la denuncia a Jorge Almirón sobre el cierre del Campeonato Nacional.

“Ese caballero (Aníbal Mosa) que habla tan destemplado, no me gusta, nunca compartí esas descalificaciones personales que me molestan. Me gusta hablar desde el conocimiento y no descalificando a los dirigentes, no es el sello nuestro. Muchas veces ese caballero se pierde y habla más desde la barra brava”, lanzó la ex Ministra del Deporte.

Mosa se ganó una áspera crítica de Pérez | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

Además, Pérez resaltó que “las palabras de Aníbal Mosa muestran que no es un ejemplo de dirigente, le habla a la barra y le hace mal al fútbol”.

La U tendrá su revancha contra Colo Colo

Universidad de Chile disputará la Supercopa 2025 frente a Colo Colo, compromiso que aún no tiene estadio definido. La única certeza es que se disputará el 25 o 26 de enero, una semana antes del inicio del Campeonato Nacional 2025.