Luego de una nueva derrota de Universidad de Chile en el Superclásico, las críticas están al orden del día y una de ellas emana del ex entrenador de la U, César Vaccia, que no está de acuerdo con la posición en la que ubica Diego López a Darío Osorio.

César Vaccia le tira las orejas a Diego López por Darío Osorio: "No tiene sentido ponerlo en labores defensivas"

Universidad de Chile perdió 1-3 ante Colo Colo en Talca y con esto el cuadro albo se consolida en el primer lugar de la tabla de posiciones, en tanto, los azules comienzan a pelear en la parte baja de la misma.

En la previa del encuentro, muchos ex jugadores de la U aseguraron que el cuadro universitario dependía de lo que podían hacer sus jugadores jóvenes, especialmente el volante Darío Osorio, el que tuvo un partido complicado y no brilló como todos esperaban.

Bolavip conversa con el bicampeón azul César Vaccia, el que responsabiliza a Diego López del rendimiento de la Joyita de Hijuelas.

"Hay que ganar puntos y eso significa rearmar el equipo, no está bien hecho, no puedes poner a Osorio pegado a la banda recorriendo 80 metros con el lateral, su potencial es arriba, ahí puede desequilibrar, pero si lo pones en labores defensivas la verdad es que no tiene sentido", aseguró.

Además Vaccia se atreve a aconsejar a López. "Hay que jugar con un sólo delantero, que puede ser Ronnie, con el chico Osorio y Assadi y armar un buen mediocampo más defensivo y eso le permitirá a la línea de cuatro no pasar tantos zozobras y arriba vamos a causar peligro, nos aplicamos bien, achicamos espacios y creamos línea de paso", indicó.

César Vaccia apunta a Diego López respecto a la ubicación de los jugadores (Agencia Uno)

Agregando que "López no conoce el medio, digo que este señor tiene experiencia y puede ser buen entrenador, pero hay que conocer a la U y a los rivales, sus comportamientos, hay que armar bien el equipo, ver lo que tenemos y sacarle rendimiento a lo que tenemos".

El DT bicampeón insiste en que el uruguayo más que imponer sus ideas, debe mirar bien qué tiene en el camarín. "Insisto en que depende del recurso humano con el que dispongas López debe situarse en la realidad y ver la capacidad de sus jugadores, más que lo que él quiera hacer, es ver el colectivo y los rendimientos adecuados", cerró.