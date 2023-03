Y pasó sin pena ni gloria el Superclásico número 193 del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile que finalizó con un pobre cero a cero en el Estadio Monumental y que deja con sensación de amargura por lo presenciado en Macul.

Un partido de un pobre nivel, sin tantas llegadas a las porterías donde los azules, probablemente, carecieron de ideas para vulnerar a un cuadro albo que no se ve tan sólido como la temporada pasada, por ejemplo.

En conversación con Bolavip Chile, el ex entrenador azul, César Vaccia, tampoco fue la excepción al pobre nivel del encuentro. El ex técnico laico sostuvo que no hubo nada para la emoción. "De jugar a jugar no se si jugaron en total unos 30 minutos y si es que se jugaron. Pelotazos para allá y para acá, bueno igual pueden ser los nervios y la inseguridad. El partido ni emocionante fue", argumentó.

Nada para emocionar tuvo el Superclásico, tal como lo dijo César Vaccia (Agencia Uno)

No obstante, el oriundo de San Antonio cree que si bien sumar para la U en ese recinto, nunca es malo, era un compromiso para haber salido victoriosos. "Si uno lo mira desde el punto de vista positivo, ya empatar no es malo, pero creo que era el momento de ganar", comentó un resignado Vaccia.

A pesar de lo anterior, el último técnico en ganar en Macul, resaltó a un jugador en la U y fue al portero Cristóbal Campos Véliz, quien demostró capacidad y altura para enfrentar este tipo de partidos. "Campos muy bien, un gran arquero, me encanta Cristóbal. Ojo con él", cerró Vaccia.