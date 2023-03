Coke Hevia le tira las orejas a Mauricio Pellegrino por Nery Domínguez: "No puede ser que no juegue en este equipo, le da salida y experiencia"

Universidad de Chile dejó más dudas que certezas tras su igualdad ante Unión La Calera. Los azules fueron de más a menos y solamente se llevaron un punto desde el Estadio Santa Laura, reducto al cual los hinchas del Romántico Viajero llegaron en masa.

El gol de Leandro Fernández hizo crecer la ilusión de los simpatizantes del Bulla, pero la anotación de César Pérez caló hondo entre los fanáticos que llegaron hasta el recindo de Independencia.

Pellegrino no le pudo encontrar la vuelta al partido ante La Calera | Foto: Agencia Uno

El periodista Jorge "Coke" Hevia contestó el teléfono tras el empate entre el cuadro universitario y los cementeros y le pegó un duro palo a Mauricio Pellegrino, entrenador de la U.

"Creo que la U todavía está en un proceso de ensamblarse. Fernández de doble punta es la solución a todos los problemas de Pellegrino. Después, no puede ser que Nery Domínguez no juegue en este equipo porque le da salida y experiencia, me parece extraño", dijo el profesional de las comunicaciones.

Para luego, dejar en claro que "toda la generación pasa por Mateos y cuando se cansa, la U baja. Yo sigo creyendo que para jugar un 4-4-2 le falta un volante por la derecha para profundizar más".

Por último, resaltó que "este empate aterriza a la U a la realidad y no la lleva llena de confianza pensando en el Superclásico, será un partido durísimo".