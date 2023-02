El comentarista deportivo asegura que no estando el Chorri Palacios, el once que presentará la U ante O'Higgins es correcto conforme el esquema del DT Mauricio Pellegrino.

Universidad de Chile se traslada a Rancagua para jugar a las 18:00 de este domingo ante O'Higgins asumiendo una difícil baja, la de su goleador Cristián Palacios, el que sufrió un microdesgarro a mitad de semana.

Mauricio Pellegrino en un comienzo pensó en ubicar a Nicolás Guerra como reemplazante natural del Chorri, sin embargo, en la última práctica modificó las cosas y decidió mover al centro del ataque al argentino Leandro Fernández dejando a Renato Huerta y Darío Osorio como extremos.

Jorge Coke Hevia no hace escándalo por esta modificación asegurando que "no me parece que mantenga un esquema tan rígido, ahora, bajo ese esquema me parece perfecto el once".

Renato Huerta será titular en Universidad de Chile (Agencia Uno)

Agregando que "Leandro Fernández es un acompañante del 9, o si no, es 9, extremo no es, y le calza mucho mejor ser centrodelantero, más si no tiene al Chorri que es el mejor que tiene".

Por último, el comunicador se siente contento por la inclusión de otro juvenil azul en la formación ante O'Higgins. "¿Huerta? Bien, ojalá Huerta, Assadi y Osorio jugaran los tres juntos. La U no tiene ni un peso, tienen que ponerlos para después venderlos, a mi me gusta esta formación, sabiendo que no está el Chorri, ojo", cerró.