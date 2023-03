Faltan once diás y otra fecha entremedio para una nueva edición del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile que se disputará el domingo 12 de marzo en el Estadio Monumental, donde los azules tendrán una nueva ocasión para intentar revertir la triste marca de 22 años sin derrotar a los albos en su feudo.

Incluso, en su momento el ex técnico azul, el argentino Frank Kudelka habló del miedo institucional, algo que fue una piedra más en la pesada mochila de la U de cara a este crucial partido. Es por eso que el trabajo psicológico es clave en la víspera de este crucial enfrentamiento.

Este miércoles en Redgol en La Clave, el comentarista Cristián Basaure analizó diferentes aspectos que pueden reforzar los estudiantiles de cara al duelo ante el cacique. Consultado sobre si el jugador se cuida en el partido anterior pensando en el que viene como es un clásico, Basaure señaló que es difícil calibrar algo así, pero que claramente se piensa.

"En la previa puedes pensarlo, después llevarlo a la práctica es muy complejo. Me pasó en su momento tener un partido contra un equipo grande y dices 'no me quiero perder ese partido', puedes regularlo desde lo emocional como pensar y decir 'voy a estar enfocado en el juego, no me voy a salir y si me cobran algo en contra voy a estar consciente de no reclamar y ganarme una amarilla porque estoy a una', claro, eso se piensa", señaló el ex defensor.

Agregó que "en el juego es tanta la adrenalina que no pierdes el foco. Uno mete la pierna igual y son cosas que tienen que ver más que nada con la concentración", apuntó Basa.

Sobre la ayuda colectiva e individual que se puede tener pensando en la trascendencia del cotejo, el analista del TNT Sports alabó que los deportistas tengan sus asesorías externas y que lo mental es clave en estas circunstancias, como por ejemplo lo que vive la U cuando va a enfrentar a su archirrival.

"El entrenamiento mental es clave y se pueden simular situaciones en lo futbolístico. Desde lo individual puedes trabajar con un couch, un psicólogo y eso ya debiese estar normalizado, como entrenas tu físico también debes entrenar tu mente", sostuvo Basaure.

Finalmente, apuntó que este trabajo debe potenciar aún más a los líderes, sea cual sea su edad y que ellos pueden ayudar a disminuir las fallas, siendo una pieza clave en la idea de lograr la hazaña que tanto añoran en el CDA. "Los líderes del plantel creo que son algo fundamental y que pueden disminuir el margen de error y poder cambiar una historia que, evidentemente, pesa en la institución. Luego, cada futbolista lo lleva de diferente manera", cerró.