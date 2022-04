Bolavip conversó con el bicampeón con Universidad de Chile, Cristián Mora, el que pese a que está muy molesto con la campaña de Santiago Escobar, afirma que no está seguro si lo mejor es cambiar el entrenador en esta etapa del Campeonato Nacional.

La derrota de Universidad de Chile ante Coquimbo Unido caló hondo en los azules, más allá de sumar dos partidos perdidos consecutivos, quedó la sensación que el cuadro dirigido por Santiago Escobar no pudo someter al colista del campeonato y, más encima, lo termina perdiendo en el último minuto.

Bolavip llamó a Cristián Mora, formado en la U e integrante del mítico plantel que salió campeón en El Salvador en 1994, el que se muestra muy disconforme con lo que hacen los universitarios, pero curiosamente confiesa que no está convencido de que lo mejor sea despedir al DT.

"Lo he dicho varias veces, no sé si es el mejor mecanismo sacar al técnico ante cuaquier eventualidad, si sigues cambiando el entrenador cuando el problema quizás no es el entrenador, entonces lo cambian y seguirá siendo lo mismo", aseguró.

Y en ese sentido afirma que "tanto cambio al jugador no le hace bien, todas las veces que la U ha tenido esta urgencia, hay un cambio y los resultados siguen siendo los mismos, quizás lo mejor es mantener al entrenador hasta mitad de año y tomar una decisión, cambiar 2-3 veces al entrenador en un año, ha sido pésimo".

Haciendo un diagnóstico del equipo que dirige el colombiano Santiago Escobar, Morita cree firmemente que hay una desconexión entre lo que plante o busca el DT y lo que se plasma en la cancha.

"Panorama complejo, todos queremos que la U sea protagonista, que no le gane cualquiera y lamentablemente hoy pasa todo lo contrario, le gana cualquiera, no hay fútbol definido, uno ve las intrucciones del entrenador y los jugadores no tienen recepción, hay que hacer una evaluación, Escobar pide que tengan el balón y hacen lo contrario".

De todos modos, Cristián Mora aclara en el final que "no veo que haya cama, pero sí puedo creer que los jugadores no lo entienden, es difícil estar en la posición del DT, con los pergaminos que tiene siempre tuvo resultados, la U es especial y esto viene hace tiempo, se hizo un plantel para pelear arriba y hoy por hoy es todo lo contrario".