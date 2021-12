Universidad de Chile ya confirmó la llegada de Ronnie Fernández como su primer refuerzo para el 2022. El cuadro universitario no se conforma solo con eso producto de que también buscarían sumar otro delantero que milita actualmente en el fútbol chileno y que logró tener una buena presencia en el Campeonato Nacional.

Según la información que entregó ADN Deportes al respecto durante este viernes, dio a conocer que el delantero uruguayo Cristián Palacios, quien milita en Unión Española, estaría en carpeta de Azul Azul para sumar a la plantilla de cara al próximo año.

No es una negociación fácil para la institución bullanguera, producto de que según lo que comentaron desde Plaza Chacabuco es que la clausula de salida que tiene el futbolista charrúa es solo para clubes del extranjero, por lo que no se contabiliza la opción de que pueda reforzar a otro club del país.

Fue el propio Luis Baquedano, gerente deportivo del club hispano entregó detalles al respecto. “Tiene contrato y una cláusula de salida para el exterior, no para ningún club nacional. Ha habido interés por él en Chile y afuera. Con la U no he hablado ni han hablado con nosotros, aunque sé que han estado preguntando”.

La cifra en la clausula de salida que tiene el atacante uruguayo es de 250 mil dólares, donde se dio a conocer también que ante esta opción el representante del futbolista podría comprar el pase del jugador para poder ofrecerlo a la U.

Una situación que de momento no ha existido ninguna oferta formal al respecto del atacante y que en los próximos días podría ir definiendo más en concreto esta opción.