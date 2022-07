Universidad de Chile comenzará este sábado en el estadio Santa Laura la segunda rueda del Campeonato Nacional cuando reciba a Unión La Calera con la obligación de ganar para salir del fondo de la tabla y buscar objetivos más grandes como clasificar a torneos internacionales.

Diego López ya dirigió en Copa Chile los dos encuentros que jugaron los laicos ante General Velásquez, actuaciones que dejaron más dudas que certezas, por eso la U busca comenzar con el pie derecho la segunda parte del año.

Una de las decisiones que deberá tomar el DT charrúa es qué jugador será titular como lateral derecho: Daniel Navarrete o Yonathan Andía. El sub 21 venía siendo de la partida con Sebastián Miranda, pero el Cachorro volvió a ser estelar en la revancha ante el cuadro de Tercera División.

En conversación con la Magia Azul, el Dani se lo toma con calma. "Son cosas que decide el técnico, yo ojalá jugar siempre, pero si el entrenador decide otra cosa, a trabajar para poder volver", aseguró.

Diego López debe decidir quién será el lateral derecho de la U (Agencia Uno)

Navarrete además recordó que estuvo mucho tiempo esperando ver minutos en primera. "Fue harto tiempo sin jugar, desde esa vez que jugamos ante San Lorenzo. Este año no había tenido oportunidades y fue el profe Seba (Miranda) el que confió en mi y me he sentido mejor, con más confianza y estoy para pelear la titularidad", indica.

En esa misma línea, cuenta que "Miranda no sólo a la cantera le dio confianza, si no a todo equipo, y aunque fue un corto tiempo el equipo lo sintió. El Profe López ha seguido en esa sintonía y nos hemos sentido bien y aunque el juego no está consolidado y no es el mejor, paso a paso vamos a ir creciendo".

Respecto al juego de la U en los dos partidos de Copa Chile, Navarrete cree que "tenemos que mejorar, somos autocríticos, a veces somos un equipo largo y por eso el profe hace énfasis en que salgamos rápido desde el fondo".