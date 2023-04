Universidad de Chile goza de un positivo presente dentro del Campeonato Nacional, en donde los dirigidos por Mauricio Pellegrino lograron una gran victoria en condición de visitante ante Everton de Viña del Mar por 2-1, el cual los posicionó en la parte alta del torneo, ilusionándose con luchar por el título.

Ante el presente de los ‘Azules’, el periodista Danilo Díaz hizo su análisis en Radio ADN a lo que ha sido el actuar de la U en este torneo, en la que remarcó que gracias a los buenos resultados y la cierta solidez que ha mostrado, le han permitido volver a ganarse su estatus de equipo grande en Chile.

“La U más allá de lo estético, volvió a ser un equipo grande. Está en la discusión por la corona, va encaminado desde su seguridad defensiva, es un equipo al cual le llegan muy poco”, partió señalando Díaz.

Siguiendo en aquello, el destacado comunicador alabó lo que ha sido el gran trabajo del estratega argentino, Mauricio Pellegrino, a quien lo califica como el principal elemento por el cual los ‘Azules’ han logrado buenos resultados en este inicio de temporada.

La U venció a Everton como visitante | Foto: Photosport

“Se ha notado jerarquía de su entrenador, con lo que tenía se adaptó, no ha inventado y es un equipo que hoy pasa a ser competitivo, no brilla, pero para la realidad nuestra es un equipo que collerea y hay que ganarle”, declaró en Radio ADN.

Finalmente, Díaz declara que para este Clásico Universitario ante Universidad Católica, los adiestrados por Pellegrino llegan de buena forma a disputar este compromiso, algo que comienza a ilusionar en grandes escalas a todos sus hinchas por lo que pueden hacer en ese duelo y a lo largo del torneo.

“El hincha más allá del juego, que a lo mejor no le gusta el juego, pero el hincha se está ilusionando, la U ya se comienza a ilusionar. De cuando que la U no llegaba en un pie que podríamos decir, no sé si favorito, pero de igual igual con la Universidad Católica. La U hace rato que no llegaba equilibrando las fuerzas”, cerró.