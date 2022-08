Si bien Universidad de Chile rescató un punto en su visita a Unión Española en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, los dirigidos por Diego López y el charrúa quedaron conformes por el estilo de juego mostrado en Coquimbo.

Y es que el cuadro azul intentó quedarse con los tres puntos pero en la vereda de al frente se encontró con la gran actuación de Luis Mejía, guardameta panameño-uruguayo, quien tuvo varias atajadas que le ahogaron el grito del gol al Romántico Viajero.

El ex jugador y actual panelista de ESPN Chile, Dante Poli, valoró lo que realizó López en los últimos minutos ante los hispanos.

"A mí me llama mucho la atención y me parece que es una buena señal también, desde lo anímico, desde la intención sobre el final la U lo buscó y los cambios podemos estar en desacuerdo pero lo que quisieron hacer es tener más volumen, más variantes en el ataque, destinar recursos para aquello sabiendo que perdías el partido y podía ser una catrástrofe es una osadía que se la destaco", comenzó diciendo el ex UC.

Osorio y Assadi fueron una de las grandes figuras ante el cuadro de Independencia | Foto: Agencia Uno

"Lo otro, más allá del sistema, más allá de las maniobras y de lo que pueda ejecutar el entrenador como estrategia, yo creo que él se dio cuenta y que es algo que a mí me gusta, es que Assadi y Osorio tienen que ser titulares, cómo los acomodo, como lo voy guiando dentro de sus características para que puedan desarrollar su mejor fútbol, me parece que esa es su intención de haber centralizado sobretodo a Asaddi", agregó.

"A mí me parece que hay ciertas certezas que está encontrando que le puede abrir esperanzas para lo que viene", sentenció el ex zaguero central.