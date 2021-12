La Universidad de Chile realizó una poda importante de jugadores para la temporada 2022, donde deberá afrontar el Campeonato Nacional. Una de los puestos en donde se han ido varios jugadores ha sido la del central y es ahí donde Luis Roggiero está buscando alternativas.

Cabe recordar que en la U se fueron: Ramón Arias, Diego Carrasco, Osvaldo González, Luis del Pino Mago, por lo que solamente estaría quedando en el plantel Luis Casanova y los jugadores que vuelven de préstamo como Lucas Alarcón.

Uno de los jugadores pretendidos por Roggiero para la próxima temporada, es José María Carrasco. El zaguero boliviano que estuvo el último año en Independiente del Valle y que pertenece a Blooming de Bolivia, habló con Al Aire Libre de Cooperativa sobre el interés del conjunto estudiantil en contar con él.

"Desconozco esa información, tal vez hablaron con mi representante y no me lo han comunicado, hace unos días llegué de Ecuador, quería desconectarme un poco y estar con mi familia", comenzó diciendo el central de 24 años.

"Tengo aún contrato con mi club en Bolivia (Blooming), pero es una sorpresa. Por respeto a mi club, no me he puesto a pensar en eso, pero, ¿a quién no le gustaría jugar en un grande como la U, a nivel nacional y sudamericano?", agregó el seleccionado boliviano.

"Con mi agente hablé que quiero seguir afuera, es una revancha. En Independiente no pude jugar, no por condiciones, sino por una lesión. Yo estaba preparado, pero es lo que estamos buscando y jugar en el fútbol exterior, me ayudaría mí y a la selección", sentenció.

Si hay un punto a favor de Carrasco, es que fue el propio Roggiero que lo llevó del club boliviano a Independiente del Valle, pero el defensor no tuvo mayor regularidad producto de una lesión que lo tuvo afuera de las canchas.