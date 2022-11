Luego de terminado el campeonato nacional, donde Universidad de Chile por fin pudo asegurar su permanencia en primera división, se viene una época de cambios y decisiones en el Centro Deportivo Azul.

Tal como ocurrio post partido milagroso en Rancagua ante Unión La Calera, donde Luis Roggiero se cansó de entregar sobres azules, es lo que puede pasar este lunes en campo de entrenamiento de los azules.

Manuel Mayo, el gerente deportivo de Azul Azul se reunirá individualmente con los jugadores y se les comunicará quiénes están considerados para la temporada 2023 y los que deberán buscar club, esto además de futbolistas que terminan contrato como Junior Fernandes, Martín Parra y Álvaro Brun.

Casos complicados serán los de Jeisson Vargas, Pablo Aránguiz, Ignacio Tapia y Ronnie Fernández, los que tienen vínculo con los azules, pero sus rendimientos ponen en duda la continuidad de los mismos.

Junior Fernandes no aguantó las lágrimas en su despedida de la U (Agencia Uno)

Reunión de Directorio que definirá al nuevo entrenador

Mientra la gerencia deportiva realiza su labor para delinear el plantel de cara al próximo año, habrá una importante reunión de Directorio donde quedará zanjado el tema del entrenador.

Todo indica que Sebastián Miranda no seguirá en la banca de la U y volverá a su labor como jefe del proyecto de divisiones inferiores. Se le reconoce la valentía para asumir un fierro muy caliente, pero su final no fue el esperado, al apenas sumar un punto de nueve y la inesperada eliminación ante una Unión Española que no había ganado jamás con Gustavo Canales en el banco.

Luego de esto, la misma mesa va a definir el perfil de DT que quieren para la U, el que deberá estar contratado antes de la primera semana de diciembre, fecha donde los jugadores volverán a los entrenamientos luego de sus vacaciones que comienzan este lunes 8 de noviembre.