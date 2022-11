Universidad de Chile termina la temporada este sábado en el CAP ante Cobresal y una vez que finalice este encuentro comenzará una importante poda al interior del plantel pensando en lo que será el 2023 y considerando la paupérrima campaña protagonizada este año.

Michael Clark aseguró apenas quedó eliminada la U ante Unión Española que "somos autocríticos y lo hemos dicho. Claramente los resultados no son los que nosotros esperábamos. Creo que la U no merece estar en este lugar. Estábamos muy esperanzados pero no se pudo y hay que pensar en llegar próximo año".

Por eso en la U ya se trabaja para lo que será la conformación del plantel 2023 y en esa línea ya son tres los jugadores que definitivamente no seguirán vistiendo de azul el próximo año.

Ellos son Junior Fernandes, el volante uruguayo Álvaro Brun y el arquero Martín Parra, el que llegó a mitad de año a préstamo luego de la intempestiva salida de Hernán Galíndez.

Junior Fernandes se despide de la U dejando dos goles que significaron la permanencia en Primera División (Agencia Uno)

Los mencionados terminan contrato con la U y ya se les comunicó que no seguirán siendo parte del club. Salvo en el caso del delantero, quién manifestó hace rato su intención de continuar y retornar al Viejo Continente donde se encuentra su familia.

¿Quién más?

En Universidad de Chile deben tomar la decisión respecto a quién será el entrenador y lo más probable es que miren otra vez al extranjero. Sebastián Miranda si bien es cierto tiene cierto apoyo en el Directorio, el manejo en la pelea de Ronnie Fernández y Cristóbal Campos unido a la eliminación de la U de la Copa Chile, mermaron sus bonos y lo más probable es que vuelva al fútbol joven, donde se le considera fundamental para el éxito de ese proyecto.

La próxima semana será clave para definir el futuro de jugadores como Pablo Aránguiz y Jeisson Vargas, que tienen contrato con la U, pero hay intención de mandarlos a préstamo, aunque no hay una decisión tomada al respecto.

También debe analizarse la vuelta de los jugadores que están a préstamo, aunque ya casi se descarta de plano a Marcelo Cañete y Nahuel Luján, los que deberán buscar equipo otra vez.