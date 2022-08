Cinco partidos sin ganar completa Universidad de Chile en el presente Campeonato Nacional. Pese a ese mal indicador, el técnico Diego López no se complica en lo anímico y si bien reconoce que hay muchas cosas que mejorar, dice estar tranquilo por su momento.

Diego López chacotea por su estado anímico en Universidad de Chile: "Me trajeron a la psicóloga, para ayudarme"

Universidad de Chile vive un momento de inestabilidad producto del momento deportivo, urgen victorias para salir del fondo de la tabla y no pasar momentos de apremio como los del año pasado donde estuvieron a minutos de perder la categoría.

Desde luego, el estado anímico tampoco es el de los mejores, independiente del trabajo que realizan durante la semana para preparar cada uno de los partidos, la disposición de los jugadores es la mejor y se respira buen ambiente, a pesar de los resultados obtenidos en el Campeonato Nacional.

Aspecto fundamental es el que recalca el entrenador Diego López, quien con un poco más de dos meses al mando de la U ha debido lidiar con muchos episodios, los cuales, ha tenido que superar en el CDA.

Uno de ellos es el trabajo mental de sus futbolistas y para eso se reforzó aquella área con la nueva incorporación, la psicológa deportiva Carolina Delmónaco quien de inmediato tuvo trabajo en la interna de la U.

Carolina Delmónaco, la nueva psicóloga de la U (Prensa Audax Italiano)

"Es importante, ayuda y no solo cuando las cosas están mal, si no cuando están bien. Para mi la ayuda es importante para quien la precise, detrás de un jugador hay una persona. Es algo bueno, algo que suma, que es positivo y es un aporte más", recalcó el uruguayo.

No obstante y consultado sobre su estado anímico desde que está en la U, López se dio el tiempo de bromear. "Mentalmente me trajeron a la psicóloga, para ayudarme", añadió. Pero no se quedó ahí y el estratega señaló que "el equipo ha tenido un crecimiento, eso es importante para un entrenador, es por eso que estoy tranquilo, entrecomillas, porque faltan los resultados", cerró el charrúa.